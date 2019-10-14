Экономика
КоммерсантъМинпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Минпромторг отмечает, что «экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке». Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.Rambler News Service11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
В Луганске у предпринимателя изъяли ювелирные украшения на 15 миллионов рублей
КП - Донецк12 октября в 06:55
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Футбол
«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера
Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».
RT на русском 11:10
Общество
Полиция Киева насчитала до 12 тысяч участников акции в центре города
«Во второй акции, которая длилась на майдане Незалежности и завершилась под офисом президента, было до 12 тыс. участников», — заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.
RT на русском 15:23
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Политика
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета Сирийской арабской республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 12 октября в 20:52
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс 13:03
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru 13:42
Хоккей
Московское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло «Металлург» в КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" одержали победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:08
Гаджеты
Производитель называет клавиатуру ноутбука Razer Blade 15 «первой в мире оптической клавиатурой» для ноутбука
Компания Razer, известная как производитель игровых компьютеров и периферийных устройств, объявила о выпуске, по ее словам, первой в мире оптической клавиатуры, предназначенной для ноутбуков.
iXBT.com 14:00
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
REGNUM вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 11:25
Кино
Беременная Гай Германика пришла на премьеру с волком
Беременная уже в третий раз Валерия Гай Германика пришла на премьеру своего фильма «Мысленный волк» с зубастым хищником.
Телепрограмма 12 октября в 12:59
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Сурков ранее назвал путинизм «глобальным политическим лайфхаком» и призвал исследовать его как «действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями».
РБК 07:21