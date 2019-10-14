Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий

Минпромторг отмечает, что «экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке». Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
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с чего всё началось

Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий в России

Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.
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