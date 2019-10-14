Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.

с чего всё началось

Минпромторг отмечает, что «экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке». Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Футбол Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм) Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Армия и оружие В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Энергетика Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти "Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

Политика Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Наука Ученые выяснили, правда ли раньше было лучше Авторы считают, что именно то, как и о чем люди говорят или пишут, отражает их уровень счастья.

Игры Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.

Авто Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.

Энергетика Сланцевая революция в США подошла к концу Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Политика Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Политика Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

Шоу-бизнес Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».