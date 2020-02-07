Экономика
RT на русскомМинпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
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Французское предприятие приняло меры по увеличению объема производства медицинских масок
Фармацевтический вестник04:29
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Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Политика
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Происшествия
В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой
Гаджеты
Обновление Android устраняет 25 уязвимостей, в том числе 2 критические
Что касается критических уязвимостей, то они были найдены в системном компоненте операционной системы.
Наука
Доказано существование связи между дыханием и принятием решений
Связь между дыханием и принятием решений изучили сотрудники Федеральной политехнической школы Швейцарии.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Футбол
Смолов рассказал о различии между Примерой и РПЛ
Интернет
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Политика
Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Общество
В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.
Гаджеты
Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены
Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Кино
В сериале «Ведьмак» появится леший из игры
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Политика
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса импичмента, сообщила в пятницу газета New York Times.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.