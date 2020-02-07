Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
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Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

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Минпромторг: Россия способна утроить выпуск защитных масок

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