Экономика
RT на русскомМинпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
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Французское предприятие приняло меры по увеличению объема производства медицинских масок
Фармацевтический вестник04:29
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Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
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В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Общество
Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок
По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Экономика
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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Лавров встретился в Каракасе с Мадуро
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Представитель Russian Standard подтвердил получение иска, в компании считают его абсолютно надуманным и называют очередным медиаповодом: "Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку".
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений
В общей сложности насчитали более двух десятков опасных приложений для устройств под управлением операционной системы Android.
Футбол
Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира
Политика
Выборы в Ирландии могут существенно изменить расстановку сил в стране
Выборы планировалось провести летом 2020 года, однако в связи с изменением в расстановке сил между ирландскими партиями, выходом Великобритании из ЕС и восстановлением деятельности местной администрации в Северной Ирландии, выборы решили провести досрочно.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Общество
В Антарктиде зафиксировали 18,3 градуса тепла
Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
Футбол
Месси не собирается уходить из «Барселоны»
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Экономика
Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
Футбол
Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Политика
Додон заявил о готовности к широкой автономии Приднестровья
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности предоставить Приднестровью «большую автономию».
Общество
Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.