Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
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Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

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