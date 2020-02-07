Общество

RT на русскомRT на русскомМинпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
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Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

RT на русскомвчера в 10:53

Мантуров назвал возможным троекратный рост производства медицинских масок

РБКвчера в 14:50

Россия может втрое нарастить производство масок на фоне коронавируса

Вестник Кавказавчера в 11:22

Россия готова нарастить производство медицинских масок втрое

News.ruвчера в 11:21

Россия на фоне повышенного спроса на медицинские маски может втрое увеличить их производство

Эхо Москвывчера в 19:06

Минпромторг: Россия способна утроить выпуск защитных масок

ПРАЙМвчера в 10:46

Французское предприятие приняло меры по увеличению объема производства медицинских масок

Фармацевтический вестниквчера в 04:29
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Здоровье

Число погибших от коронавируса выросло до 565-ти человек

Заражены 28 тысяч, - пишет газета South China Morning Post. Большинство заболевших – в Китае.
Эхо Москвы 06 февраля в 02:00
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM вчера в 06:54
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин стал самым богатым человеком в стране по версии журнала Forbes.
Политическая Экспертиза 06 февраля в 08:55
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия

В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения

В Кисловодске у 46-летней женщины забрали ее малолетнюю дочь, которая была сильно истощена и весила в два раза меньше нормы.
Российская газета 06 февраля в 11:22
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Piter.tv вчера в 02:56
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Футбол

Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК 05 февраля в 03:42
Общество

В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие

Российская газета вчера в 20:09
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Народные новости вчера в 21:48
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, как передаётся коронавирус

Коронавирус преимущественно поражает животных, но в некоторых случаях передаётся человеку, как случилось в Ухани.
REGNUM 05 февраля в 00:41
Общество

В американском казино около 200 человек заразились норовирусом

После посещения казино в США около 200 человек заразились норовирусом. Об этом сообщает местный телеканал WVUE.
Газета.Ru вчера в 23:08
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 06 февраля в 04:54
Футбол

Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»

Хавбек «Галатасарая» Юнес Беланда отказался перейти в «Рубин».
Metaratings вчера в 12:33
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Ведомости вчера в 02:47
Происшествия

Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации

РИА Новости вчера в 05:46
Здоровье

В Екатеринбурге сделали карантинную зону для китайцев

Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич отметила, что китайцы будут находиться в карантинной зоне под постоянным наблюдением медиков.
RuNews24.ru вчера в 05:01
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия вчера в 08:03
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Общество

Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
РИА Новости вчера в 17:20
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