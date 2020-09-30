Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
РИА Новости02:36
Подробнее о событии
Говорит Москва

Иностранные компании отказались поставлять системы для российских самолётов

Говорит Москва02:59
Коммерсантъ

Минпромторг сообщил о срыве поставок комплектующих для российских самолетов

Коммерсантъ05:27
RT на русском

За рубежом отказались поставлять России комплектующие для самолётов

RT на русском03:01
Российская газета

Российский авиапром лишили иностранных комплектующих

Российская газета05:29
Интерфакс

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Интерфакс02:40
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

РИА Новости02:36
ТАСС

Минпромторг заявил, что за рубежом отказались поставлять системы для российских самолетов

ТАСС02:35

Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса
ТАСС07:39
10

Из внеконкурсной программы ММКФ исключили фильм о Нагорном Карабахе

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященный событиям 1990-х годов в Нагорном Карабахе.
Коммерсантъ08:49
2

Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM28 сентября в 08:28
45

8 ядер и 16 потоков. Подтвержден процессор AMD Ryzen 7 5800X на архитектуре Zen3

На прошлой неделе база бенчмарка Ashes of the Singularity (AOTS) подтвердила существование мобильного гибридного процессора AMD Ryzen 7 5700U, а сейчас в AOTS засветился перспективный настольный восьмиядерник Ryzen 7 5800X.
iXBT.comвчера в 04:56
2

Соловьев отреагировал на жалобу Шукшиной Путину по поводу шоу Малахова

Ранее Шукшина написала письмо в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла, в котором обвинила телевизионные шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись» и прочие в развращении народа.
ФАН06:39
239