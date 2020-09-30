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РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
РИА Новости02:36
Подробнее о событии
Piter.tv

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

Piter.tv03:29
RT на русском

За рубежом отказались поставлять России комплектующие для самолётов

RT на русском03:01
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

РИА Новости02:36
Царьград

Российские самолёты разом лишили иностранных деталей: «Кто-то гласно, кто-то негласно»

Царьград02:51
Интерфакс

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Интерфакс02:40
Радио Sputnik

Самозамещение: за рубежом отказались от поставок систем для самолетов РФ

Радио Sputnik02:37
Говорит Москва

Иностранные компании отказались поставлять системы для российских самолётов

Говорит Москва02:59

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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Режим самоизоляции в Томской области продлили до 1 ноября

Власти Томской области продлили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в регионе еще на месяц, до 1 ноября, ужесточать ограничения пока не планируется, сообщил в своем обращении к населению губернатор региона Сергей Жвачкин.
ТАСС03:21
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В Минпромторге заявили о необходимости России переходить на сеть 6G

Какие возможности предоставит следующее поколение мобильной связи и как скоро страна будет готова к переходу, рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак, пишет ТАСС.
Псковское агентство информации04:19
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