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РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
РИА Новости02:36
Подробнее о событии
Российская газета

Российский авиапром лишили иностранных комплектующих

Российская газета05:29
Коммерсантъ

Минпромторг сообщил о срыве поставок комплектующих для российских самолетов

Коммерсантъ05:27
ТАСС

Минпромторг заявил, что за рубежом отказались поставлять системы для российских самолетов

ТАСС02:35
Говорит Москва

Иностранные компании отказались поставлять системы для российских самолётов

Говорит Москва02:59
Интерфакс

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Интерфакс02:40
РИА Новости

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

РИА Новости02:36
RT на русском

За рубежом отказались поставлять России комплектующие для самолётов

RT на русском03:01

Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
BFM.ru00:15
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

Армения рассматривает возможность подписания с Ногорным Карабахом договора в сфере безопасности, в частности может признать его независимость, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.
Ведомости04:45
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