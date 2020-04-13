Ведомство начнет получать сводки о наличии дезинфицирующих средств в больницах и аптеках. В Минпромторге заявили о возможности расширения производства кожных антисептиков. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Михаил Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 205

Политика Рада отказалась отменить закон о рынке земли Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. 4

Общество В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Политика Байдена обвинили в сексуальных домогательствах Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider. 29

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Общество Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 15

Здоровье Бразилия отказалась испытывать предложенный США препарат от коронавируса Бразилия остановила клинические испытания противомалярийного препарата хлорохин, который США рекомендуют для лечения коронавируса, поскольку пациенты после приема повышенной дозы стали чувствовать себя хуже, пишет медицинский портал medRxiv.

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 821

Общество В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию. 26

Финансы Доллар и евро потеряли в цене на открытии Мосбиржи Евро потерял 0,5% и стоит сейчас 80,31 рубля. При этом индекс РТС на подрос на 0,1%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,1%.

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Гаджеты Приложение Google Phone стало доступно для других смартфонов Проверить поддерживается ли смартфон можно только через Google Play, когда при попытке установки приложения Google Phone.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 276

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