Коронавирус
Невские НовостиМинпромторг заявил о возможности наращивания производства антисептиков
Ведомство начнет получать сводки о наличии дезинфицирующих средств в больницах и аптеках. В Минпромторге заявили о возможности расширения производства кожных антисептиков. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Михаил Иванов в эфире телеканала «Россия 24».
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:05, Ашберн
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Рада отказалась отменить закон о рынке земли
Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 08:35
Общество
В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
Экономика
Бюджет Ростовской области переводят на режим экономии
Губернатор распорядился отменить все закупки, введя режим экономии.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 12:00
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Финансы
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
Наука
Антипрививочники могут преувеличивать последствия катастроф и болезней
Противники вакцинации могут преувеличивать последствия негативных событий, в чем уверены американские исследователи.
ToDay News Ufa 12:11
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Здоровье
В Тамбове откроют Центр для пациентов с осложнениями коронавируса
Центр для лечения пневмоний у больных новой коронавирусной инфекцией откроется 17 апреля.
Блокнот Тамбов 12:45
Общество
Испания и Италия начали смягчать карантинный режим
Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
Политика
Путин: Пик эпидемии коронавируса не пройден, даже в Москве
Глава государства подчеркнул, что столице стоит ждать дальнейшего роста заболевания новым вирусом.
Ньюс-НН 09:57
Здоровье
Бразилия отказалась испытывать предложенный США препарат от коронавируса
Бразилия остановила клинические испытания противомалярийного препарата хлорохин, который США рекомендуют для лечения коронавируса, поскольку пациенты после приема повышенной дозы стали чувствовать себя хуже, пишет медицинский портал medRxiv.
Аргументы и Факты 14:58
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В Воронеже приезжих из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию
Воронеж, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию.
REGNUM 13:15
Общество
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Финансы
Доллар и евро потеряли в цене на открытии Мосбиржи
Евро потерял 0,5% и стоит сейчас 80,31 рубля. При этом индекс РТС на подрос на 0,1%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,1%.
Телеканал 360° 04:01
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Энергетика
Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.
Lenta.ru 12:55
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Гаджеты
Приложение Google Phone стало доступно для других смартфонов
Проверить поддерживается ли смартфон можно только через Google Play, когда при попытке установки приложения Google Phone.
Astera 14:57
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Технологии
Apple и Google намерены отслеживать контакты с больными коронавирусом
Компании Apple и Google сообщили о совместной работе над технологией для смартфонов, выявляющей контакты с зараженными коронавирусом людей.
Московский Комсомолец 10 апреля в 22:44
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Политика
Трамп назвал соглашение ОПЕК+ «прекрасной сделкой для всех»
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля.
РБК 13:17