Общество
Российская газетаГлава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
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Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет
Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Хоккей
Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным
Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:24
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Лена Миро о болезни сына Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Лена Миро о болезни сына Рудковской: "Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток" Блогер жестко высказалась по поводу информации о психическом расстройстве у Александра Плющенко.
Экспресс газета 07:37
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Здоровье
Назван основной признак заболевания коронавирусом
Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит вчера в 09:47
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Политика
Песков пообещал 9 мая выпить рюмку водки и спеть «День Победы»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы».
РБК 07:07
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
Авто
Российская марка возглавила топ-5 самых доступных авто в 2020 году
Аналитики рынка автомобилей, предвидя нерадужные итоги апреля для отрасли и еще более печальные в мае, проанализировали стоимость предлагаемых на текущий момент россиянам марок авто.
МИР 24 вчера в 21:47
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Здоровье
Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей.
Lenta.ru 06:46
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Политика
Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов
«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.
RT на русском 07:53
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM вчера в 03:06
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
На снимках, опубликованных южнокорейским изданием TheKoreanCarBlog, "засветилась" совсем иная по архитектуре передняя панель, отличная от всех остальных моделей группы Hyundai-KIA Как известно, у большинства современных моделей Hyundai панель приборов и дисплей системы мультимедиа расположены на одном уровне, а климатическая установка регулируется шайбой.
Автоновости дня 05:07