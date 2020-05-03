Общество
РИА НовостиМинпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
BFM.ru вчера в 18:31
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии
Туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры.
Lenta.ru 10:48
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Общество
Павильоны «Ленэкспо» продолжат переоборудование под госпиталь
Отделение Госпиталя для ветеранов войн на 1000 коек, расположеное в переданом ранее павильоне, приняло первых 24 пациентов с COVID-19 в легкой форме.
Русская Планета 12:56
Общество
Способы избежать заражения коронавирусом через продукты названы
Как рассказал в интервью НСН академик РАН из национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов, убить вирус с помощью высокой температуры вполне реально, более того, этот механизм действует и в вопросе обработки продуктов.
Live24 03:39
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
RT на русском 01:19
Культура
Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку «Across Endless Dimensions», который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake вчера в 07:28
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Общество
В России заявили о невозможности искоренить коронавирус
Искоренить коронавирус не удастся, он будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года.
Lenta.ru 11:42
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 01 мая в 04:10
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Космос
Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах
Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований.
ИА Красная Весна 30 апреля в 15:23
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Ряд СМИ со ссылкой на информагентство Sina сообщили о том, что в Сирии уничтожен новейший российский танк Т-14 «Армата».
Военное дело 08:02
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42
Футбол
ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень»
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассказал о возможности перевода европейских футбольных чемпионатов на систему «весна-осень».
Metaratings вчера в 10:16
Религия
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
Общество
Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.
Известия 12:23
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Энергетика
Количество буровых установок сократилось за апрель в мире на четверть
Число буровых для добычи нефти и газа за апрель сократилось в мире на 23%. Об этом заявили эксперты компании Baker Hughes.
News.ru 01 мая в 08:22