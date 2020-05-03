Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 243

Общество Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 17

Политика В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. 276

Общество Павильоны «Ленэкспо» продолжат переоборудование под госпиталь Отделение Госпиталя для ветеранов войн на 1000 коек, расположеное в переданом ранее павильоне, приняло первых 24 пациентов с COVID-19 в легкой форме. 82

Общество Способы избежать заражения коронавирусом через продукты названы Как рассказал в интервью НСН академик РАН из национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов, убить вирус с помощью высокой температуры вполне реально, более того, этот механизм действует и в вопросе обработки продуктов. 170

Культура Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели» Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку «Across Endless Dimensions», который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».

Общество Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов. 145

Общество В России заявили о невозможности искоренить коронавирус Искоренить коронавирус не удастся, он будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года. 3

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. 275

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,9K

Космос Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований. 1

Шоу-бизнес Надежда Бабкина выписалась из больницы Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье. 302

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Футбол ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень» Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассказал о возможности перевода европейских футбольных чемпионатов на систему «весна-осень».

Религия Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху. 42

Общество Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.

Авто Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров. 8