Общество
РИА НовостиМинпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета.
РБК 15:27
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Политика
Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
Здоровье
В Кировской области количество зараженных коронавирусом достигло 562
Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
Gorodkirov.ru 01 мая в 02:21
Кино
Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»
Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости 09:08
Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 02:57
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»
Многим зрителям не понравился такой результат. Зрители шоу в Интернете отмечали, что Ангарская не была сильнейшим участником.
RuNews24.ru 07:34
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 11:52
Общество
В Греции отменили обязательное ношение масок в супермаркетах
Обязательное ношение защитных масок покупателями в супермаркетах Греции отменяется, однако власти рекомендуют всё же использовать их, сообщил на брифинге заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 15:28
Финансы
Текущие условия рынка могут укрепить рубль после майских праздников
Доллар в ближайшее время останется на уровне 74–75 рублей, а после праздников возможно его ослабление до диапазона 70–72 рублей.
Народные новости 12:05
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, который разразился из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Здоровье
В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Армия и оружие
Боевики ИГ подняли бунт в сирийской тюрьме
В одной из тюрем в сирийской Хасеке взбунтовались заключённые, которые в основном являются террористами из запрещённой в России организации «Исламское государство» (ИГ).
News.ru 14:13
Технологии
СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.
РБК 15:54
Общество
Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
Газета.Ru 14:15
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Экономика
Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:28
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12
Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
Anonsens 05:47
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Восемь наемников были убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу в результате столкновения с военнослужащими вооруженных сил Боливарианской Республики.
Российская газета 14:29