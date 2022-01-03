КоммерсантъМинпромторг заявил о готовности к выпуску иностранных вакцин от COVID-19 при необходимостиВ октябре Денис Мантуров говорил, что Россия пока не нуждается в выпуске иностранных вакцин от коронавируса, так как в стране достаточно препаратов своего производства.КоммерсантъВ России сейчас зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н".ТАССВ конце декабря Мантуров отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом.РИА НовостиПроизводители иностранных вакцин против коронавируса пока не обращались за регистрацией своих препаратов в России, говорила в середине декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова.ТАССЧитать далееСвернутьНТВНТВРосбалтПрофильФорпост Северо-ЗападСоюзное ВечеiReactorЦентральная Служба НовостейНовый ДеньИнфоросРБКИзвестияТИАГазета.RuЭкономика сегодняПятый каналПодробнее о событииМантуров: В России может начаться производство зарубежных вакцин от коронавируса, если такая задача будет поставленаЭхо Москвывчера в 02:13Мантуров заявил о готовности к выпуску зарубежных вакцин от ковида при необходимостиТАССвчера в 02:08Самое цитируемоеМантуров назвал возможным наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 при необходимостиLenta.ruвчера в 02:33Мантуров заверил в способности РФ производить зарубежные вакцины от COVID-19Интерфаксвчера в 02:19Минпромторг заявил о готовности к выпуску иностранных вакцин от COVID-19 при необходимостиКоммерсантъвчера в 02:41Мантуров: в России готовы наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 при необходимостиRT на русскомвчера в 02:11Мантуров счел возможным при необходимости наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19РИА Новостивчера в 02:10Показать ещёОценить463Поделиться