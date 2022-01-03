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Минпромторг заявил о готовности к выпуску иностранных вакцин от COVID-19 при необходимости

В октябре Денис Мантуров говорил, что Россия пока не нуждается в выпуске иностранных вакцин от коронавируса, так как в стране достаточно препаратов своего производства.
Коммерсантъ
В России сейчас зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н".
ТАСС
В конце декабря Мантуров отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом.
РИА Новости
Производители иностранных вакцин против коронавируса пока не обращались за регистрацией своих препаратов в России, говорила в середине декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАСС

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Мантуров: В России может начаться производство зарубежных вакцин от коронавируса, если такая задача будет поставлена
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