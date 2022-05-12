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Минпромторг заявил о преодолении дефицита чековой ленты в России

Статс-секретарь–замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что объемы производства чековой ленты сейчас превышают потребности рынка.
Коммерсантъ
Сейчас российские производители выпускают около восьми тысяч тонн чековой ленты в месяц.
ФАН
Снижение курса евро и доллара привело к тому, что чековая лента в России стала дешевле.
ТУТ НЬЮС
В начале апреля Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России.
RT на русском

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В Минпромторге заявили, что в РФ производят достаточно чековой ленты для внутреннего рынка
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