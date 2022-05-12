КоммерсантъМинпромторг заявил о преодолении дефицита чековой ленты в РоссииСтатс-секретарь–замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что объемы производства чековой ленты сейчас превышают потребности рынка.КоммерсантъСейчас российские производители выпускают около восьми тысяч тонн чековой ленты в месяц.ФАНСнижение курса евро и доллара привело к тому, что чековая лента в России стала дешевле.ТУТ НЬЮСВ начале апреля Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России.RT на русскомЧитать далееСвернутьАБНАБНГазета.RuФАНLife.ruПодробнее о событииВ Минпромторге заявили, что в РФ производят достаточно чековой ленты для внутреннего рынкаТАССвчера в 11:51Евтухов: чековая лента в России подешевела, ее выпуск налажен в достаточных объемахРИА Новостивчера в 11:37Самое цитируемоеМинпромторг заявил о налаживании ситуации с производством чековой ленты в РоссииRT на русскомвчера в 12:13Минпромторг констатировал переизбыток чековой ленты в РоссииLife.ruвчера в 12:10Евтухов заявил, что в России производят чековой ленты больше, чем требует внутренний рынокLenta.ruвчера в 13:12Минпромторг оценил риски дефицита чековой ленты в РоссииРоссийская газетавчера в 11:50Минпромторг: РФ может производить около 8 тыс. т чековой лентыИнтерфакс - Россиявчера в 10:55Показать ещёОценить179Поделиться