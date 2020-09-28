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Газета.Ru
Газета.Ru

Минпросвещения: 111 школ страны закрыты на карантин из-за гриппа

В России 111 школ закрыты на карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. Отмечается, что такое количество учебных заведений составляет 0,13% от общего числа школ страны.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
Это из 39 803 школ страны, в которых учатся 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.
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Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует массового перевода школ на онлайн-обучение

Коммерсантъ08:32
РИА Новости

Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку

РИА Новости07:45
Vologda-poisk.ru

Российских школьников собираются массово перевести на дистанционное обучение

Vologda-poisk.ru26 сентября в 06:54
RT на русском

Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России

RT на русском07:53
Газета.Ru

В Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку

Газета.Ru07:48
ТАСС

В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа

ТАСС07:38
Эхо Москвы

Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционный режим обучения

Эхо Москвы11:24

Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы
МИТ14:39
6

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ru05:31
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизнь08:54
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Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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