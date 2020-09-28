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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В России на карантин из-за гриппа закрыли 111 школ

В Минпросвещения сообщили, что в России сезонный подъем заболеваемости гриппом привёл к закрытию на карантин 111 школ, передаёт ТАСС. Как уточняется, в связи с сезонным гриппом в стране закрылись 111 школ, что составляет 0,13 процентов от их общего количества.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа

Карантинные меры "применяются точечно", так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей, добавили в ведомстве. На конец прошлой недели в России из-за коронавируса было закрыто 94 школы, 34 учебных заведения уже сняли карантин, сообщили в министерстве.
ТАСС07:38
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РБК

Минпросвещения сообщило о 111 закрытых на карантин из-за гриппа школах

РБК08:50
RT на русском

Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России

RT на русском07:53
Эхо Москвы

Министерство просвещения России заявляет, что не планирует массово переводить школы на дистанционный формат обучения

Эхо Москвы07:33
ТАСС

В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа

ТАСС07:38
Газета.Ru

Минпросвещения: 111 школ страны закрыты на карантин из-за гриппа

Газета.Ru07:42
Агентство Москва

Минпросвещения: Более 100 школ в России закрыты на карантин из-за гриппа

Агентство Москва07:29
News.ru

В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа

News.ru07:21

МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД подготовило проект постановления с изменениями в ПДД, расширив перечень условий, когда запрещено пользоваться транспортными средствами, в том числе детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
ТАСС09:16
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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RT на русском08:59
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Чалов и Сафонов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Форвард ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года с командами Эстонии и Латвии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:55

В ФРГ усомнились в законности санкций США против «Северного потока-2»

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт во время своего брифинга заявил, что они собираются изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток -2». «Правительство ФРГ очень сильно сомневается в законности этих экстерриториальных санкций», – сказано в заявлении.
Общественная служба новостей09:18
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