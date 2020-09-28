В Минпросвещения сообщили, что в России сезонный подъем заболеваемости гриппом привёл к закрытию на карантин 111 школ, передаёт ТАСС. Как уточняется, в связи с сезонным гриппом в стране закрылись 111 школ, что составляет 0,13 процентов от их общего количества.

С чего всё началось В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа Карантинные меры "применяются точечно", так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей, добавили в ведомстве. На конец прошлой недели в России из-за коронавируса было закрыто 94 школы, 34 учебных заведения уже сняли карантин, сообщили в министерстве. ТАСС 07:38