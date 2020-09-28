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Газета.Ru
Газета.Ru

Минпросвещения: 111 школ страны закрыты на карантин из-за гриппа

В России 111 школ закрыты на карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. Отмечается, что такое количество учебных заведений составляет 0,13% от общего числа школ страны.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
Это из 39 803 школ страны, в которых учатся 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.
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RT на русском

Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России

RT на русском07:53
РИА Новости

Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку

РИА Новости07:45
URA.Ru

В Минпросвещения раскрыли, отправят ли школьников на карантин

URA.Ru07:31
Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует массового перевода школ на онлайн-обучение

Коммерсантъ08:32
ТАСС

В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа

ТАСС07:38
Эхо Москвы

Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционный формат обучения

Эхо Москвы09:34
Vologda-poisk.ru

Российских школьников собираются массово перевести на дистанционное обучение

Vologda-poisk.ru26 сентября в 06:54

Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
РИА Новости06:18
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Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что в России не будут вводить новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, если будут соблюдаться рекомендации по профилактики коронавируса.
RT на русском10:07
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С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий

С 1 октября пособия и выплаты на детей будут поступать: или на карты «Мир», или на счета, к которым не привязаны карты, или почтовым переводом (кроме ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка), Что делать и куда обращаться гражданам: Если у вас уже есть карта «Мир», на которую вы получаете выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно.
Udm-Info09:20

СК начал проверки из-за пожаров в Воронежской области

Воронеж, 28 сентября 2020, 14:49 — REGNUM Проведение процессуальных проверок по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») организовано СУ СКР по Воронежской области по фактам пожаров в регионе, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.
REGNUM07:49

СК Белоруссии отказался возбуждать дело против Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении уголовного дела против президента страны Александра Лукашенко, сообщил член оппозиционного Координационного совета Юрий Губаревич на своей странице в Facebook.
Газета.Ru10:32
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МВД предложило ужесточить требования к эксплуатации автомобилей

Проект изменений Правил дорожного движения, расширяющих перечень неисправностей и условий, при которых нельзя использовать транспортные средства (ТС), предложен Министерством внутренних дел России, информирует 28 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна10:15
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Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57

Тихановская выступила против введения отраслевых санкций в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против сторонников нынешнего главы государства Александра Лукашенко.
Газета.Ru11:02
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Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБК11:04

ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUM10:45
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