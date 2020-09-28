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Газета.Ru
Газета.Ru

Минпросвещения: 111 школ страны закрыты на карантин из-за гриппа

В России 111 школ закрыты на карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. Отмечается, что такое количество учебных заведений составляет 0,13% от общего числа школ страны.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
Это из 39 803 школ страны, в которых учатся 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.
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Газета.Ru

В Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку

Газета.Ru07:48
РИА Новости

Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку

РИА Новости07:45
Эхо Москвы

Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционный режим обучения

Эхо Москвы11:24
RT на русском

Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России

RT на русском07:53
Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует массового перевода школ на онлайн-обучение

Коммерсантъ08:32
ТАСС

В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа

ТАСС07:38
Vologda-poisk.ru

Российских школьников собираются массово перевести на дистанционное обучение

Vologda-poisk.ru26 сентября в 06:54

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий
Город Глазов12:00

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям

После долгого расследования в прошлом году комитет Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта США рекомендовал, чтобы платные лутбоксы соответствовали положениям законов об азартных играх, и призвал к запрету продажи игр с лутбоксами детям.
ИА Красная Весна08:28
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Химки — Динамо 1:0 (1-й тайм)

Находящийся в статусе свободного агента футболист Денис Глушаков присутствует на матче 9-го тура чемпионата России между подмосковными "Химками" и столичным "Динамо".
РИА Новости12:25

В Курганской области пассажирооборот снизился более чем на четверть

Курган, 28 сентября 2020, 19:35 — REGNUM В Курганской области в январе-августе 2020 года грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности снизился на 3,4% к аналогичному периоду 2019 года.
REGNUM12:35

Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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