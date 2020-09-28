В России 111 школ закрыты на карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. Отмечается, что такое количество учебных заведений составляет 0,13% от общего числа школ страны.

Сергей Кравцов российский политик Это из 39 803 школ страны, в которых учатся 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.