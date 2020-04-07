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Российская газетаРоссийская газетаМинпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
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Сергей Кравцов
Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня.
— Сергей Кравцов, российский политикРИАМО 04:55

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