Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня.

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Политика В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Игры Авторы Half-Life: Alyx рассказали, как создавалась система передвижения игрока Valve опубликовала новое видео, в котором разработчики Half-Life: Alyx Джейсон Митчелл, Люк Налкер, Грег Кумер и Роланд Шоу рассказали о том, как создавалась система передвижения игрока в VR-шутере.

Политика Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Общество В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.

Происшествия В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Общество В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

Общество Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.