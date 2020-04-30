Общество
РИА НовостиМинпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год. Они опубликованы в телеграм-канале "большая перемена", которое ведут представители ведомства.
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Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно
Комсомольская правда00:00
Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая
Общественное телевидение Россиивчера в 12:17
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:56, Ашберн
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.
REGNUM 02:21
Общество
Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом
Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 23:03
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Технологии
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
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«Авангард» объявил об уходе хоккеиста Войнова
RT на русском 04:26
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Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Футбол
«Не останавливайся — коллекция трофеев будет немаленькой». Алексей Смертин написал письмо 20-летнему себе
Бывший капитан сборной России Алексей Смертин, который сегодня отмечает день рождения, написал письмо 20-летнему себе.
Спорт-Экспресс 04:18
Политика
Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США
Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по Нацбезопаности Майкла Флинна.
Интерфакс вчера в 19:43
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Армия и оружие
НАТО решило вовлечь Грузию в «гибридную оборону» против России
НАТО планирует вовлечь Грузию в свою систему по противодействию России.
ИА Красная Весна вчера в 16:24
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Пекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай не пригласил экспертов Всемирной организации здравоохранения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщили в ВОЗ.
Газета.Ru 03:02
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
Происшествия
Бизнесмена поймали на поддельных лекарствах
Калининградского предпринимателя подозревают в продаже поддельных лекарств.
Русский Запад 04:01
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Общество
В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом
Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:17
Общество
Власти Петербурга предупредили о рейдах на майские праздники
По данным правительства Санкт-Петербурга, вчера, 30 апреля, на заседании Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор Александр Беглов предупредил, что с 1 по 11 мая совместные патрули полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных мест массового пребывания людей.
RuNews24.ru 04:29
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Чемпион мира по хоккею Бурмистров покинул «Салават Юлаев»
Как сообщает пресс-служба клуба, было принято решение не продлевать контракт с 28-летним форвардом, игравшим за «Салават Юлаев» с 2018 года.
RT на русском 04:11
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Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному.
Чемпионат 04:30
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
ИА InterMedia вчера в 12:20
Общество
В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38