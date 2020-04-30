Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год. Они опубликованы в телеграм-канале "большая перемена", которое ведут представители ведомства.
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Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно

Комсомольская правда00:00

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

РИА Новостивчера в 19:50

Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Российская газетавчера в 13:40

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Газета.Ruвчера в 14:37

Минпросвещения: учебный год для 1-8 классов многих регионов РФ может закончиться в середине мая

ТК Звездавчера в 12:52

Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня

РБКвчера в 14:22

Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая

Общественное телевидение Россиивчера в 12:17
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Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

RT на русском вчера в 18:43
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Здоровье

В саратовском интернате выявлено 30 случаев заражения SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.
REGNUM 02:21
Общество

Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом

Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 23:03
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Технологии

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
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Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

REGNUM вчера в 03:55
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Хоккей

«Авангард» объявил об уходе хоккеиста Войнова

RT на русском 04:26
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
Футбол

«Не останавливайся — коллекция трофеев будет немаленькой». Алексей Смертин написал письмо 20-летнему себе

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин, который сегодня отмечает день рождения, написал письмо 20-летнему себе.
Спорт-Экспресс 04:18
Политика

Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по Нацбезопаности Майкла Флинна.
Интерфакс вчера в 19:43
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Армия и оружие

НАТО решило вовлечь Грузию в «гибридную оборону» против России

НАТО планирует вовлечь Грузию в свою систему по противодействию России.
ИА Красная Весна вчера в 16:24
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

Пекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай не пригласил экспертов Всемирной организации здравоохранения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщили в ВОЗ.
Газета.Ru 03:02
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Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
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Происшествия

Бизнесмена поймали на поддельных лекарствах

Калининградского предпринимателя подозревают в продаже поддельных лекарств.
Русский Запад 04:01
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
92
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
83
Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:17
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Общество

Власти Петербурга предупредили о рейдах на майские праздники

По данным правительства Санкт-Петербурга, вчера, 30 апреля, на заседании Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор Александр Беглов предупредил, что с 1 по 11 мая совместные патрули полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных мест массового пребывания людей.
RuNews24.ru 04:29
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Бурмистров покинул «Салават Юлаев»

Как сообщает пресс-служба клуба, было принято решение не продлевать контракт с 28-летним форвардом, игравшим за «Салават Юлаев» с 2018 года.
RT на русском 04:11
Политика

Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному.
Чемпионат 04:30
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

ИА InterMedia вчера в 12:20
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Общество

В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
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