Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Министерство просвещения рекомендовало организовать 27 июня онлайн-выпускные для школьников. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
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«Последний звонок»: телеканал «Россия 1» предлагает проводить и вспомнить школьные годы

Вести.Ru14:15

Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня выпускные в онлайн-формате

ТАСС10:12

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости09:15

Выпускные в российских регионах пройдут в обычном формате. Но есть одно условие

URA.Ru09:27

Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

RT на русском09:15

Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах

РБК09:37

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Интерфакс09:14
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Общество

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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не дал ответа, будет ли в июне продлен режим изоляции и ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Штрафы за отказ от обязательной вакцинации внесли в проект нового КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает штраф до 7 тысяч рублей для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Со среды, 3 июня, начнут работать парикмахерские.
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
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Леди Гага выпустила новый альбом

Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Армия и оружие

Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники

В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
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Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
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Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
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Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
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Путин объявил 24 июня нерабочим днем

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Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
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Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
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В Саратовской области режим самоизоляции продлили до 10 июня

В Саратовской области продлены основные ограничения и режим самоизоляции.
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Армия и оружие

Журналисты NI отметили востребованность советской «царь-пушки»

Журналист The National Interest рассмотрел характеристики советской зенитной установки ЗУ-23.
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В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими

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