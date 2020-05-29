Общество
РИА НовостиМинпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Министерство просвещения рекомендовало организовать 27 июня онлайн-выпускные для школьников. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Куйвашев сообщил, что примет решение по отмене ограничений 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не дал ответа, будет ли в июне продлен режим изоляции и ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 14:39
Шоу-бизнес
Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения
Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
Woman.ru 03:31
Происшествия
В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке
Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
REGNUM 13:00
Общество
Штрафы за отказ от обязательной вакцинации внесли в проект нового КоАП
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает штраф до 7 тысяч рублей для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Московский Комсомолец 20:17
Здоровье
Правительство России выделило 12,6 млрд на выплаты медработникам
Российское правительство выделило Минздраву 12,6 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
Известия 11:57
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 14:56
Общество
Парикмахерские откроются в Подмосковье с 3 июня
Со среды, 3 июня, начнут работать парикмахерские.
Авиаград Жуковский 13:06
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК 21:21
Музыка
Леди Гага выпустила новый альбом
Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru 08:33
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском 22:46
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru 19:50
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлили до 10 июня
В Саратовской области продлены основные ограничения и режим самоизоляции.
Регион 64 23:00
Армия и оружие
Журналисты NI отметили востребованность советской «царь-пушки»
Журналист The National Interest рассмотрел характеристики советской зенитной установки ЗУ-23.
Политическая Экспертиза 09:30
Происшествия
В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими
Российская газета 03:43
Общество
В Госдуме назвали дату открытия пляжей в России
По заявлению главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, пляжи почти по всей России, предположительно, начнут открывать с 1 июля, передает "Парламентская газета".
Инфорос 06:42
Здоровье
Мясников рассказал о причинах ослабления коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил в своём Telegram-канале о том, что коронавирус теряет способность заражать и убивать с ростом числа зараженных людей.
Моя Москва.онлайн 01:21
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00