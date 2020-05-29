Общество

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Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса". Регионы, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести очные прощальные вечера.
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Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

RT на русском09:15

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости09:15

Всероссийский онлайн-выпускной в школах пройдет 27 июня

Российская газета09:12

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Интерфакс09:14

Всероссийский выпускной вечер пройдет онлайн 27 июня

Коммерсантъ08:51

Всероссийский «Выпускной вечер» пройдет онлайн 27 июня

Известия08:49

Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня выпускные в онлайн-формате

ТАСС08:47
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Дело возбудили после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами около подмосковной деревни Дубровки.
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Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
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