Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Министерство просвещения рекомендовало организовать 27 июня онлайн-выпускные для школьников. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
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Подробнее о событии

«Последний звонок»: телеканал «Россия 1» предлагает проводить и вспомнить школьные годы

Вести.Ru14:15

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости09:15

Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах

РБК09:37

Выпускные в российских регионах пройдут в обычном формате. Но есть одно условие

URA.Ru09:27

Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

RT на русском09:15

Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня выпускные в онлайн-формате

ТАСС10:12

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Интерфакс09:14
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Космос

В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

РИА Новости 21:05
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Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru 19:50
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Футбол

«ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер Икарди

Ранее сообщалось, что "Интер" потерял интерес к нападающему французскому "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани и полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.
Газета.Ru 18:39
Общество

Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском «разводе»

Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 19:32
Общество

РФ не вошла в список стран, которым Греция откроет границы с 15 июня

Россия не вошла в список государств, которым Греция с 15 июня откроет границы в Афинах и Салониках, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10:44
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
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Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Космос

Илон Маск запустит людей в космос, но не сегодня

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск заявил, что его компания готова приступать к чипированию людей.
Gazeta.SPb 27 мая в 16:53
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
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Политика

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
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Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Космос

В NASA предсказали Земле значительное увеличение количества осадков

Земля может столкнуться со значительным увеличением количества осадков.
Актуальные Новости 13:01
Общество

Полиция задержала трех журналистов за пикеты в столице

Комсомольская правда вчера в 11:50
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Происшествия

В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду

В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета 06:45
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Общество

Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса

Видео появится в социальных сетях губернатора.
Вести Кузбасс 12:03
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,3K
Общество

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
2
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

В Норвегии заявили о бесполезности карантина

Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер вчера в 07:41
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости 10:46
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
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Фигурное катание

Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Политика

МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда

МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
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Общество

Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
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Технологии

Предсказана новая пандемия хуже ядерной войны

Британский ученый Майкл Грегор, гуру популяризации науки предупредил об опасности новой пандемии, которая может уничтожить половину человечества.
Московский Комсомолец 18:58
Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews вчера в 16:22
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Музыка

«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип

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