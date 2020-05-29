Общество
РИА НовостиМинпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Министерство просвещения рекомендовало организовать 27 июня онлайн-выпускные для школьников. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
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Космос
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon
РИА Новости 21:05
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru 19:50
Футбол
«ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер Икарди
Ранее сообщалось, что "Интер" потерял интерес к нападающему французскому "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани и полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.
Газета.Ru 18:39
Общество
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском «разводе»
Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 19:32
Общество
РФ не вошла в список стран, которым Греция откроет границы с 15 июня
Россия не вошла в список государств, которым Греция с 15 июня откроет границы в Афинах и Салониках, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10:44
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb 14:53
Космос
Илон Маск запустит людей в космос, но не сегодня
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск заявил, что его компания готова приступать к чипированию людей.
Gazeta.SPb 27 мая в 16:53
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Космос
В NASA предсказали Земле значительное увеличение количества осадков
Земля может столкнуться со значительным увеличением количества осадков.
Актуальные Новости 13:01
Общество
Полиция задержала трех журналистов за пикеты в столице
Комсомольская правда вчера в 11:50
Происшествия
В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду
В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета 06:45
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Общество
Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям Кузбасса
Видео появится в социальных сетях губернатора.
Вести Кузбасс 12:03
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
В Норвегии заявили о бесполезности карантина
Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер вчера в 07:41
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости 10:46
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Политика
МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
Общество
Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
Технологии
Предсказана новая пандемия хуже ядерной войны
Британский ученый Майкл Грегор, гуру популяризации науки предупредил об опасности новой пандемии, которая может уничтожить половину человечества.
Московский Комсомолец 18:58
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Музыка
«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Live24 06:28