Министерство просвещения рекомендовало организовать 27 июня онлайн-выпускные для школьников. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".

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Футбол «ПСЖ» и «Интер» согласовали трансфер Икарди Ранее сообщалось, что "Интер" потерял интерес к нападающему французскому "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани и полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.

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Космос Илон Маск запустит людей в космос, но не сегодня Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск заявил, что его компания готова приступать к чипированию людей.

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Политика Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico. 2

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Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 334

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Фигурное катание Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года? Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.