Общество
РИА НовостиМинпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно
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Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:47, Ашберн
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