Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно

Комсомольская правда00:00

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

РИА Новостивчера в 19:50

Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая

Общественное телевидение Россиивчера в 12:17

Названы сроки завершения учебного года в России

Московский Комсомолецвчера в 14:47

Минпросвещения: учебный год для 1-8 классов многих регионов РФ может закончиться в середине мая

ТК Звездавчера в 12:52

Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Российская газетавчера в 13:40

Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня

РБКвчера в 14:22
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Общество

Диетолог Зародина рассказала, как перестать много есть на самоизоляции

Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал не переедать во время самоизоляции.
ФАН вчера в 21:28
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Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

В Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 16:56
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Гаджеты

Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов

Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус вчера в 15:28
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета вчера в 01:34
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Гаджеты

Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт

В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom вчера в 13:09
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом

Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 12:44
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Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия вчера в 18:58
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Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой вчера в 05:58
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
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Энергетика

Мировые цены на нефть пошли вверх

На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI.
МР7.ру вчера в 00:05
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Происшествия

В подмосковном лесу обнаружили человеческий скелет

РЕН ТВ вчера в 18:09
Общество

Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста

Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в неловкую ситуацию.
Спорт-Экспресс 29 апреля в 17:00
Экономика

Российские фармкомпании предупредили о росте цен на лекарства

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов утверждает, что цены могут вырасти незначительно — и только если препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Что происходит с лекарствами в России:Ранее семь фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 лекарств, которые входят в список ЖНВЛП.
Snob.ru вчера в 07:27
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Сбербанк сообщил о снижении зарплатных ожиданий у россиян

У россиян снизились ожидания по размеру достойной зарплаты, показало исследование компании «Сбербанк страхование жизни».
Коммерсантъ 01:34
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Технологии

Новая функция появилась в WhatsApp

В WhatsApp появились новые возможности.
Росбалт 29 апреля в 04:49
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Общество

В Краснодарском крае вводится обязательный масочный режим

Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба Вениамин Кондратьев, масочный режим вводится с 30 апреля.
Администрация Краснодарского края вчера в 07:00
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
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Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
Газета.Ru вчера в 23:08
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Общество

«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит

Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
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Игры

Ubisoft опубликовала дебютный трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft выпустила первый трейлер Assassin's Creed Valhalla. Игра была анонсирована 29 апреля.
CyberSport.ru вчера в 10:51
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Общество

СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.
РИА Новости вчера в 20:16
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