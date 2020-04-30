Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

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