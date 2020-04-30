Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.

Политика Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом. 28

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,1K

Наука Водоросли уличили в краже генов у бактерий Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий. 1

Общество На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу. 91

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Транспорт Собянин назвал условие для продления проездных Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для продления срока действия проездных на общественном транспорте. 1

Политика Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином. 3

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 170

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 350

Футбол «У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо» Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 412

Политика В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. 1,5K

Общество В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства. 23

Происшествия Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга. 94

Общество Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства "Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - сообщается на сайте ведомства. 1

Гаджеты Xiaomi и Redmi получат обновления для графических драйверов Впервые смартфоны Xiaomi и Redmi получат апдейт для графических драйверов. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру. 29

Общество Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений. 28