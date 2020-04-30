Общество
РИА НовостиМинпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно
Комсомольская правда00:00
Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая
Общественное телевидение Россиивчера в 12:17
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Наука
Водоросли уличили в краже генов у бактерий
Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий.
Индикатор вчера в 12:14
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Общество
На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники
В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
Транспорт
Собянин назвал условие для продления проездных
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для продления срока действия проездных на общественном транспорте.
Lenta.ru вчера в 16:07
Политика
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС вчера в 18:06
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета вчера в 06:36
Футбол
«У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо»
Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.
Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Известия вчера в 04:00
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
Общество
В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек
За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 29 апреля в 23:09
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today вчера в 15:48
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства
"Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:15
Гаджеты
Xiaomi и Redmi получат обновления для графических драйверов
Впервые смартфоны Xiaomi и Redmi получат апдейт для графических драйверов. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro.
OAnews 29 апреля в 07:00
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах
Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру.
3DNews вчера в 05:59
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании
«Что касается остальных пунктов, мы напомнили, что ключевым является вопрос о предоставлении особого статуса Донбасса», — заявил Лавров.
РБК вчера в 10:56
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
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Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Гаджеты
Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom вчера в 13:09
Здоровье
В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией
В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47