Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Газета.Ruвчера в 14:37

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

РИА Новостивчера в 19:50

Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня

РБКвчера в 14:22

Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно

Комсомольская правда00:00

Минпросвещения: учебный год для 1-8 классов многих регионов РФ может закончиться в середине мая

ТК Звездавчера в 12:52

Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Российская газетавчера в 13:40

Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая

Общественное телевидение Россиивчера в 12:17
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Наука

Водоросли уличили в краже генов у бактерий

Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий.
Индикатор вчера в 12:14
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Общество

На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета вчера в 09:34
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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Транспорт

Собянин назвал условие для продления проездных

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для продления срока действия проездных на общественном транспорте.
Lenta.ru вчера в 16:07
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Политика

Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС вчера в 18:06
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета вчера в 06:36
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Футбол

«У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.
Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия вчера в 04:00
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
1,5K
Общество

В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек

За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 29 апреля в 23:09
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:44
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Происшествия

Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today вчера в 15:48
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,3K
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства

"Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:15
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Гаджеты

Xiaomi и Redmi получат обновления для графических драйверов

Впервые смартфоны Xiaomi и Redmi получат апдейт для графических драйверов. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro.
OAnews 29 апреля в 07:00
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах

Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру.
3DNews вчера в 05:59
29
Политика

Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

«Что касается остальных пунктов, мы напомнили, что ключевым является вопрос о предоставлении особого статуса Донбасса», — заявил Лавров.
РБК вчера в 10:56
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Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом

В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
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Гаджеты

Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт

В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom вчера в 13:09
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Здоровье

В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией

В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное