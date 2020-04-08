Коронавирус
РИА НовостиМинпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.
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