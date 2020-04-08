Коронавирус

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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.
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Министерство просвещения разрешило регионам досрочно закончить учебный год

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

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Как сообщили в оперштабе, 320 пассажиров были проверены и отпущены – ни у кого не было признаков ОРВИ.
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Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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РБК 00:52
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Власти Соединенных Штатов пока не настаивают на смене руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считая, что сейчас не время для подобных перемен.
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В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

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РИА Новости вчера в 03:45
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