Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Министерство просвещения разрешило регионам досрочно закончить учебный год

Территория.Самара16:29

Минпросвещения разрешило отправить младшие и средние классы отдыхать досрочно

Коммерсантъ15:25

Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

ТАСС10:21

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

РИА Новости10:55

Для учащихся 1-8 классов учебный год может завершиться досрочно

Ёлдаш10:26

Школы в России могут досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

Газета.Ru14:05

Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год

РБК09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 года

МонаВиста вчера в 13:26
Энергетика

В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 16:08
Общество

Глава Минздрава Астраханской области ушёл в отставку

Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.
News.ru 07:51
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

Ведомости 15:27
Общество

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости

"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Российская газета 14:08
Шоу-бизнес

Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»

Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Paparazzi.ru 03:54
Здоровье

Доктор Комаровский развеял миф о масках

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности "черных противовирусных" масок.
РИА Новости 21:38
Общество

Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы

С 9 апреля все отделения Сбербанка будут работать по обычному режиму, сказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
Ведомости 10:44
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 11:47
Общество

Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы

Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин заявил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:33
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчиненной

Пятый канал 14:04
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 09:07
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Общество

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru 20:22
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

В Роструде посчитали нужным еще раз напомнить, что период с 4 по 30 апреля был объявлен нерабочим по всей стране, но с сохранением заработной платы, поэтому работающие граждане получат обычную оплату труда, а не повышенную, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ГТРК Ямал вчера в 08:34
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Авто

Российский авторынок в марте вырос на 4%

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала статистику по продажам в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за март, а также за первый квартал 2020 года.
110km.ru 10:48
Шоу-бизнес

«Василиса решила, что ей жизнь дороже»: Гузеева сообщила, что Володина покинула «Давай поженимся!»

Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже.
Комсомольская правда 13:50
Политика

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Энергетика

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
РБК 21:19
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Газета.Ru 20:44
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru 18:10
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Кино

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов

«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Культуромания 16:13
Общество

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии.
Эхо Москвы вчера в 04:30
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за границей

Сергей Шойгу обратился в СК с просьбой ввести уголовное наказание за снос советских памятников за границей.
Деловое.ТВ 14:46
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное