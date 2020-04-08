Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.

Общество Глава Минздрава Астраханской области ушёл в отставку Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Общество Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости "Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.

Общество Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы С 9 апреля все отделения Сбербанка будут работать по обычному режиму, сказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Общество Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин заявил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».

Общество В Роструде разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля В Роструде посчитали нужным еще раз напомнить, что период с 4 по 30 апреля был объявлен нерабочим по всей стране, но с сохранением заработной платы, поэтому работающие граждане получат обычную оплату труда, а не повышенную, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авто Российский авторынок в марте вырос на 4% Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала статистику по продажам в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за март, а также за первый квартал 2020 года.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Энергетика WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.