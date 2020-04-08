Коронавирус
РИА НовостиМинпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Спорт
Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным
30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
Общество
Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска
Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию
Экономика
«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Общество
В Москве упростят процесс получения пособия по безработице
В Москве уже разрабатывается новый порядок доплаты. Об этом сообщил сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом
Сегодня создатель «Ералаша» Борис Грачевский в четвертый раз в жизни стал отцом.
Политика
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Наука
Ученые намерены определять коронавирус по голосу
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Гаджеты
Первый в мире смартфон с камерой на 192 Мп будет представлен в мае
Буквально несколько месяцев назад появились первые в мире смартфоны с 108-мегапиксельной камерой, а уже сегодня к выпуску готовится смартфон с камерой на 192 Мп.
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Тарас Чмут рассказал о проблемах Киева в Черноморском регионе. Украина не может противостоять растущей мощи флота России.
Армия и оружие
Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии
Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.
Общество
Абызов женился в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Технологии
Входишь в социальный список — убирай видео с сайта
В Минкомсвязи пообещали, что если социально значимые сайты откажутся делать текстовые версии, они будут исключены из списка.
Наука
Физики поместили демона Максвелла между двумя квантовыми точками
Физики смоделировали систему двух квантовых точек с одноэлектронными переходами для теоретической оценки термодинамических характеристик демона Максвелла с учетом информации и возвратного действия измерений.
Гаджеты
В России названы самые безопасные новые смартфоны
Специалисты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов, которые представлены семью брендами.
Политика
Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила медикам совместительство
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга запретила врачам совмещать работу в нескольких клиниках, передают «Невские новости».