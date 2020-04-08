Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Политика Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Экономика Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество В Сети раскрыли схему двойного обмана жертв кибермошенников «Сценариев у схемы несколько – мошенники предлагают возместить деньги за участие в популярных фейковых опросах, give away или «недобросовестных» лотереях», – сказали эксперты.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Армия и оружие В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии "Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.

Экономика Кризис в России развивается по жёсткому сценарию Сегодня, 9 апреля 2020 года, стало известно, что пока кризис в России развивается по жёсткому сценарию, так как оценки динамики выпуска и частного потребления в первую неделю самоизоляции указывают на масштабное снижение экономической активности.

Общество Иммунолог: переболевшие корью и ветрянкой могут болеть коронавирусом Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович пояснил, что информация о том, что у тех, кто перенес корь или ветрянку, есть иммунитете к коронавирусу – только теория.

Наука Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв Биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ.

Экономика Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «ФК Открытие» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвали самое подготовленное к кризису поколение россиян.

Общество Коронавирус предварительно выявлен сразу у восьми жителей Тувы Тоджинский район, Тува, 9 апреля 2020, 05:50 — REGNUM В Туве, где до недавнего времени не было подтверждённых случаев COVID-19, предварительно выявлено сразу восемь заболевших.