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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.
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с чего всё началось
Министерство просвещения России разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1–8-го классов и перенести часть учебных программ на следующий, пишет
 ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Школы могут перенести учебную программу 1-8-х классов на следующий год

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Минпросвещения РФ: Школы могут при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1-8 классов

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