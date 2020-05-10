В Минпросвещения могут отменить ОГЭ (основной государственный экзамен), если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко. Однако в ведомстве подчеркнули, что такой вариант возможен только в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

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