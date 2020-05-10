Общество

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко. Однако в ведомстве подчеркнули, что такой вариант возможен только в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
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с чего всё началось

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

В Минпросвещения могут отменить ОГЭ (основной государственный экзамен), если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Комсомольская правда05:35

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В Минпросвещения рассказали о ситуации с ОГЭ и ЕГЭ

RT на русском06:24

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ06:11

Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

ТАСС05:16

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Комсомольская правда05:35

ОГЭ для девятиклассников могут отменить

Телеканал 360°05:24

В России готовы отменить ОГЭ

URA.Ru06:10

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Известия05:12
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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Политика

Путин: Россия защищена от любых посягательств извне

«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
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Общество

В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером

РБК 07:10
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В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
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Наука

Лошади смогли опознать хозяев по фотографии

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Алена Шишкова сменила имидж и стала похожа на Анастасию Решетову

«Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой окончательно разорвала с ней отношения

Отношения с дочерью-подростком у Даны Борисовой последнее время складываются тяжело.
StarHit.ru 05:00
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
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Общество

В США сообщили о взрыве в космосе российского бака

RT на русском вчера в 19:00
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:45
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Экономика

Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы.
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Происшествия

В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве

Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Российская газета вчера в 13:21
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
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Здоровье

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
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Политика

Путин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
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Происшествия

Пожарные МЧС Дагестана спасли «Цумадинский» рынок в Махачкале

Голос степи 06:08
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Общество

В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Порецкие вести 03:46
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Хоккей

Младший брат Буре рассказал о встрече с Путиным в Америке

Спорт день за днем 05:38
Общество

На Ставрополье введут обязательное ношение защитных масок

Перспективы поэтапного выхода Ставрополья из режима ограничений обсудили на заседании краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Происшествия

В Красноярске загорелся склад пищевых продуктов

Склад пищевых продуктов горит в Красноярске на площади 800 квадратных метров, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
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Общество

Еще 90 жителей Тульской области заразились коронавирусом

Сегодня, 8 мая, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 08 мая в 03:52
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

Ведомости вчера в 14:09
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Экономика

Завод металлоизделий планируется построить в Нижнем Новгороде

Компания ООО «Первая ковка» намерена построить в Нижнем Новгороде завод по производству металлоизделий, 10 мая сообщила сопровождающая инвестпроект Корпорация развития региона.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:54
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