Общество

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко. Однако в ведомстве подчеркнули, что такой вариант возможен только в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
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с чего всё началось

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

В Минпросвещения могут отменить ОГЭ (основной государственный экзамен), если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Комсомольская правда05:35

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В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Комсомольская правда05:35

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ06:11

В России готовы отменить ОГЭ

URA.Ru06:10

Минпросвещения отменит ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

News.ru05:37

В Минпросвещения рассказали о ситуации с ОГЭ и ЕГЭ

RT на русском06:24

ОГЭ для девятиклассников могут отменить

Телеканал 360°05:24

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Известия05:12
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Авто

Разработан пластиковый распредвал. Он сделает автомобили дешевле

Motor 08 мая в 08:49
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Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
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Общество

Аппараты по продаже масок и перчаток устанавливают в метро Петербурга

Установка аппаратов для продажи масок и перчаток началась в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
Газета.Ru 10:51
14
Здоровье

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 08 мая в 05:25
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
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Здоровье

В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией

Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 12:39
2
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
31
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
РБК 08:34
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Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
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Наука

Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для того, чтобы выявить наличия следов употребления марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе.
Комсомольская правда 13:02
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Наука

Игры разума: лучшие трюки, которые поставят ваш мозг в тупик

Имейте в виду, что вашему приятелю не разрешается двигать всей рукой, только пальцами.
Популярная механика 11:17
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая.
ТАСС 08:26
14
Общество

В Оренбурге извинились за плакат с немецкими солдатами к 9 Мая

Известия 10:36
64
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
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Игры

Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5

Под прокачкой понимается процесс обновления игры с PlayStation 4 до PlayStation 5. Этой информацией поделился инсайдер под ником PSErebus, известный тем, что не раз верно предсказывал новости от Sony и ее продукции.
The GEEK 02:30
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Экономика

Минкульт, Эрмитаж и Большой театр поддержат миллиардами рублей

Lenta.ru 13:25
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Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль 09:18
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Киберспорт

Virtus.pro вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO

Матчи СНГ-дивизиона ESL One: Road to Rio проходят с 30 апреля по 17 мая. 12 команд разыгрывают 50 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru 11:48
Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
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Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
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Наука

Лошади смогли опознать хозяев по фотографии

Популярная механика 04:40
Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
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Происшествия

Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
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Общество

Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
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Общество

В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов

О жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты ранее сообщил Telegram-канал Baza.
РБК 14:58
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