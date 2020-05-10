Общество
Газета.RuМинпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, полный уход от очного среднего образования в России вряд ли случится в обозримом будущем.
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с чего всё началось
"Очень бы не хотелось", - заявил Глушко, отвечая на вопрос о том нет ли планов начать учебный год раньше из-за досрочно окончания текущего года, в эфире радио "Комсомольская правда".РИА Новости05:05
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