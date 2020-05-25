Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробный экзамен и начать Единый государственный экзамен именно с пробных экзаменов для того, чтобы, как я уже сказал, настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев… 3 июля начнется экзамен по географии, литературе, информатике и так далее.

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, полноценные ЕГЭ по географии, литературе и информатике будут проходить 3 июля.

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