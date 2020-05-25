Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробный экзамен и начать Единый государственный экзамен именно с пробных экзаменов для того, чтобы, как я уже сказал, настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев… 3 июля начнется экзамен по географии, литературе, информатике и так далее.

24 мая в Минобрнауки сообщили, что зачисление в вузы в этом году планируется провести в августе, после того как все выпускники сдадут школьные выпускные экзамены. 21 мая президент России Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ с 29 июня.

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 10

Политика Небензя обвинил США в создании протектората из Украины США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.

Экономика Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния. 5

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Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 602

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Общество Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе. 428

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Наука Ученые нашли на Байкале прародину коренных американцев Группа из российских и зарубежных учёных обнаружила, что предки современных индейцев, проживающих в Северной Америке, около 14-ти тысяч лет назад жили поблизости от озера Байкал. 163

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Экономика России предсказали сильнейший кризис за десятилетие России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково». 143

Политика Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 4