Общество
ИзвестияМинпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
24 мая в Минобрнауки сообщили, что зачисление в вузы в этом году планируется провести в августе, после того как все выпускники сдадут школьные выпускные экзамены. 21 мая президент России Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ с 29 июня.
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Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробный экзамен и начать Единый государственный экзамен именно с пробных экзаменов для того, чтобы, как я уже сказал, настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев… 3 июля начнется экзамен по географии, литературе, информатике и так далее.
— Сергей Кравцов, российский политикRambler News Service 11:34
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