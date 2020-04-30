Общество
Газета.RuМинпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России
Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
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Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая
Общественное телевидение России12:17
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Премьер Мишустин заразился коронавирусом
1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
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Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
РБК 14:44
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Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку
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КП - Саратов 07:34
Общество
Эксперт назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предположил, что пик распространения коронавируса в РФ наступит в середине мая.
DixiNews 05:08
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera 13:33
Общество
ФАС рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные рейсы.
Известия 14:28
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Гаджеты
Представлена плата ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR
В скором времени стоит ждать новых материнских плат со стандартом ATX12VO, но пока ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR остается единственной моделью.
Megaobzor.com 13:30
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса
ЛесПромИнформ вчера в 02:24
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
Общество
Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению
Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
РБК 12:53
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Авто
Какая судьба уготована модели Lada Granta: эксперт дал ответ
Немолодая отечественная модель Lada Granta доживает свой конвейерный век.
Quto.ru вчера в 03:16
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок
С 1 мая жителей Ростовской области обязали носить медицинские маски в транспорте, магазинах и других общественных местах.
Российская газета 12:00
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
Общество
Собянин: Москва прошла четверть пути в борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что столица прошла еще только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и основное противостояние с пандемией еще впереди.
Газета.Ru 14:39
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Гаджеты
Nokia выпустит обновленные кнопочные телефоны
Предполагают, что кнопочные телефоны можно будет купить по низкой цене. Дата официальной презентации телефона от Nokia пока не сообщается.
Замана 10:53
Здоровье
В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь
Главврач Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму Александр Калинин уточняет: - Сейчас помощь пациентам, инфицированным коронавирусом, оказывается в условиях инфекционного отделения больницы – это 70-коечный корпус, который располагается по адресу Бакунинский проезд, 11.
Крымская газета 07:26