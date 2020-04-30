Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

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