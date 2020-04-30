Общество

Газета.RuГазета.RuМинпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
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Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня

РБК14:22

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Газета.Ru14:37

Сергей Кравцов: учебный год для первых-восьмых классов завершится в середине мая

Общественное телевидение России12:17

Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Российская газета13:40

Большинство регионов России планируют завершить учебный год для учеников с 1 по 8 класс в середине мая

Эхо Москвы12:32

Стало известно о планах досрочного завершения учебного года в российских школах

Lenta.ru12:19

Минпросвещения: учебный год для 1-8 классов многих регионов РФ может закончиться в середине мая

ТК Звезда12:52
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