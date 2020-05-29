Общество
REGNUMМинпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
Ведомство порекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвящённые выпускникам школ 2019/20 учебного года. Отмечается, что главное мероприятие этого дня — это общефедеральный «Выпускной вечер».
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Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 28 мая в 09:28
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
Общество
Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38
Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ вчера в 05:53
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Политика
Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ
Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды.
Говорит Москва вчера в 15:16
Общество
Греция с 15 июня начнет принимать туристов из 29 стран
Список 29 стран, из которых с 15 июня будет разрешен въезд туристов в Грецию, обнародовало правительство Греции 29 мая сообщает 20 minutos.
ИА Красная Весна вчера в 19:32
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
Происшествия
В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка
РИА Новости 00:34
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 28 мая в 08:32
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru 28 мая в 00:52
Авто
Восемь новинок, которые появятся в РФ до конца года
В 2020 году в России появится восемь новых автомобилей, о чем сообщает издание Wroom.ru.
32CARS.ru 28 мая в 03:24
Общество
Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы
В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 17:07
Политика
Германия раскрыла новые санкции против России
Германия запускает процедуру принятия новых персональных санкций в отношении лиц, которых власти страны считают ответственными за кибератаки на бундестаг в 2015 году.
Рамблер вчера в 13:23
Игры
Презентация Playstation 5 состоится 4 июня
ITZine.ru вчера в 13:04
Общество
В Кузбассе открываются ТРЦ, но не в Новокузнецке
Город новостей вчера в 10:01
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил о крахе карьеры Светланы Лободы
Продюсер утверждает, что кризис, вызванный COVID-19, затронул почти всех селебрити и многие артисты говорят, что не сумеют вернуться на докризисный уровень дохода.
RuNews24.ru вчера в 00:26
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи
Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в преклонном возрасте.
Российская газета вчера в 21:55
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 96 пациентов с коронавирусом
Представители регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса обновили статистику по заболеваемости в Новосибирской области.
RuNews24.ru 28 мая в 04:20
Общество
Уральские синоптики дали предварительный прогноз на июнь
Уральские синоптики рассказали, какая погода ожидается в региона в июне.
Уральский меридиан 00:53