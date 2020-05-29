Общество
REGNUMМинпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
Ведомство порекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвящённые выпускникам школ 2019/20 учебного года. Отмечается, что главное мероприятие этого дня — это общефедеральный «Выпускной вечер».
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Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США Дональд Трамп.
Вечерняя Москва вчера в 20:29
Экономика
Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»
Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com вчера в 07:10
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Общество
Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса
Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 22:46
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
РБК 28 мая в 13:59
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Шоу-бизнес
Николь Кузнецовой срочно требуется очередная операция
Еще пару месяцев назад звезда радостно рассказывала о том, что упешно перенесла очередную операцию — врачам удалось удалить часть опухоли на горле, но теперь проблема вернулась.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество
В Польше возобновился транзит российского газа
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport.
Rambler News Service 27 мая в 08:49
Футбол
«Рубин» возобновил тренировки на клубной базе
Пресс-служба "Рубина" заявила, что игроки клуба приступили к тренировкам на базе.
Soccer.ru вчера в 14:39
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая
Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
Компании Paramount Pictures и Sega Sammy разрабатывают сиквел фильма "Соник в кино".
ИА InterMedia вчера в 04:48
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Футбол
«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги
«Байер» временно вышел на третье место, благодаря гостевой победе над «Фрайбургом».
Спорт день за днем вчера в 16:23
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Общество
Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов
Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, руководство компаний не сможет использовать их на премии для себя, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 12:24