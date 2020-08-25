Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе ведомства Сергею Кравцову предложение отложить старт обучения до 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) считает правильным отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19. Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (текст документа есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости20:17
Подробнее о событии
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

ТАСС02:37
Газета.Ru

Минпросвещения отказалось переносить старт учебного года с 1 сентября

Газета.Ru03:52
РБК

В Госдуме оценили предложение по переносу начала учебного года на октябрь

РБК03:50
РИА Новости

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

РИА Новости03:20
News.ru

В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года

News.ru03:02
Коммерсантъ

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года

Коммерсантъ21:55
Lenta.ru

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Lenta.ru20:37

Завершена изоляция экипажа МКС на российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
RT на русском04:50
4

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
489

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
РИА Новости02:07
2

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
4

Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
396

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,2K