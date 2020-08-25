Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе ведомства Сергею Кравцову предложение отложить старт обучения до 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.