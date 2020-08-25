Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
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В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе ведомства Сергею Кравцову предложение отложить старт обучения до 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) считает правильным отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19. Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (текст документа есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости20:17
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