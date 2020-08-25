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РИА Новости
РИА Новости

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе ведомства Сергею Кравцову предложение отложить старт обучения до 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) считает правильным отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19. Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (текст документа есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости20:17
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РБК

В Госдуме оценили предложение по переносу начала учебного года на октябрь

РБК03:50
Телеканал 360°

Учебный год в России не будут переносить на 1 октября

Телеканал 360°03:02
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Lenta.ru20:37
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

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Коммерсантъ

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года

Коммерсантъ21:55
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В Госдуме предложили перенести на месяц начало учебного года

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В Минпросвещения РФ озвучили дату начала учебного года

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