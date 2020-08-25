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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Учебный год в регионах России по традиции начнётся 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, комментируя инициативу депутата ЛДПР Василия Власова перенести начало школьных занятий на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
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