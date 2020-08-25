Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министерству предложение о переносе начала учебного года на 1 октября.