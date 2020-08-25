Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
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Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министерству предложение о переносе начала учебного года на 1 октября.В источнике
С чего всё началось
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября
Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
ТАСС02:37
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