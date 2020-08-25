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Ведомости
Ведомости

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министерству предложение о переносе начала учебного года на 1 октября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
ТАСС02:37
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Lenta.ru

В Минпросвещения ответили на предложение перенести учебный год

Lenta.ru04:09
Ведомости

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

Ведомости02:57
RT на русском

Минпросвещения не намерено переносить начало учебного года

RT на русском03:58
Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года

Коммерсантъ03:37
Известия

Минпросвещения ответило на предложение перенести начало учебного года

Известия04:03
URA.Ru

В Минпросвещения РФ озвучили дату начала учебного года

URA.Ru02:41
Российская газета

Учебный год начнется традиционно 1 сентября

Российская газета02:40

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RT на русском20:14

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iXBT.com22:47
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РБК04:16
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РИА Новости02:03
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