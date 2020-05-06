Общество
ИзвестияВ Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
Минпросвещения России пока не принимало решения о переносе ЕГЭ. Однако глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что это может произойти после 12 мая, сообщает в среду, 6 мая, пресс-служба министерства.
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Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано. В зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет, потому что во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников.
— Сергей Кравцов, российский политикНТВ 05:43
с чего всё началось
При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября". Накануне, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.Интерфакс02:09
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ЕГЭ могут перенести на более поздний срок, как и начало нового учебного года
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