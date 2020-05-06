В правительстве РФ не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа. Как заявил "Интерфаксу" источник в кабмине, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

с чего всё началось

Я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано в зависимости от той ситуации, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы ставим здоровье наших школьников.

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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