При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября". Накануне, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.

с чего всё началось

Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано. В зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет, потому что во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников.

Минпросвещения России пока не принимало решения о переносе ЕГЭ. Однако глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что это может произойти после 12 мая, сообщает в среду, 6 мая, пресс-служба министерства.

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,6K

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 882

Политика Китай назвал абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса Официальный Пекин считает абсурдными и политически мотивированными обвинения в том, что Китай мог скрыть информацию о распространении коронавируса COVID-19 в начале эпидемии, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чэнь Сюй. 5

Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Общество Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. 1,1K

Авто Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились По итогам 1 квартала 2020 года АвтоВАЗ увеличил продажи LADA с автоматической трансмиссией на 42%, до 8165 единиц. 39

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации. 33

Здоровье В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки.

Технологии Данные миллионов любителей порно утекли в сеть В списке есть информация о 19,8 тысячах пользователей из России. Данные миллионов любителей порно утекли в сеть. 4

Общество Отопление в Москве начнут отключать с 7 мая Отключение отопления начнется в Москве 7 мая и продлится от трех до пяти дней, сообщил журналистам вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 299

Футбол ФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак» Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» на своём официальном сайте сообщил, что обратился в ФИФА с просьбой расследовать переход нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в московский «Спартак» летом 2019 года.

Общество В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. 2

Шоу-бизнес Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 37

Культура Анонсирован трейлер нового фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом Лос-Анджелес, США, 5 мая 2020, 04:07 — REGNUM Сценарист Эд Соломон, написавший сценарий к предстоящему фильму «Билл и Тед 3» (Bill & Ted Face the Music), сообщил поклонникам, когда они могут ждать первый трейлер.

Общество «Левада-Центр»: Половина россиян поддерживают поправки в Конституцию Если бы общероссийское голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию состоялось «в ближайшие месяцы», их поддержали бы 47% россиян, 31% выступили бы против. 13