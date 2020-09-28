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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует массового перевода школ на онлайн-обучение

Отмечается, что на карантин в настоящее время закрыты 111 школ из-за гриппа, карантинные меры «применяются точечно». «Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение»,-- сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
Это из 39 803 школ страны, в которых учатся 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.
Подробнее о событии
ТАСС

В России 111 школ закрыли на карантин из-за гриппа

ТАСС07:38
РИА Новости

Кравцов оценил возможность массового перехода школ на дистанционку

РИА Новости07:45
Эхо Москвы

Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционный режим обучения

Эхо Москвы11:24
RT на русском

Минпросвещения назвало число закрытых из-за коронавируса школ в России

RT на русском07:53
Газета.Ru

В Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку

Газета.Ru07:48
Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует массового перевода школ на онлайн-обучение

Коммерсантъ08:32
Vologda-poisk.ru

Российских школьников собираются массово перевести на дистанционное обучение

Vologda-poisk.ru26 сентября в 06:54

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
REGNUM12:40
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Германия получила третий запрос России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Газета.Ru13:12
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ru05:31
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPost08:00
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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