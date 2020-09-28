Минпросвещения не планирует массового перевода школ на онлайн-обучение
Отмечается, что на карантин в настоящее время закрыты 111 школ из-за гриппа, карантинные меры «применяются точечно». «Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение»,-- сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).В источнике
Это из 39 803 школ страны, в которых учатся 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости.
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Российских школьников собираются массово перевести на дистанционное обучение
Vologda-poisk.ru26 сентября в 06:54