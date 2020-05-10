Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока

Министерство просвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября.
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"Очень бы не хотелось", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда
", отвечая на вопрос о том, нет ли планов начать учебный год раньше из-за досрочного окончания текущего года.
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