с чего всё началось

Министерство просвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября.

Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока

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Происшествия Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 87

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Общество Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая С 12 по 31 мая продлевается режим самоизоляции и повышенной готовности. Открывать остальные объекты бизнеса не пока не собираются. 6

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