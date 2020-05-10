Общество
Российская газетаМинпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока
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с чего всё началось
"Очень бы не хотелось", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, нет ли планов начать учебный год раньше из-за досрочного окончания текущего года.РИА Новости05:05
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В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Lenta.ru 08:20
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Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета вчера в 01:18
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
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Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
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Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
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На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
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В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
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Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
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Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
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Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
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По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
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Р. Сигурдссон: Гацкан – настоящий воин, но лидером «Ростова» был Паршивлюк
Экс-защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, ныне выступающий за «Копенгаген», поделился мнением о бывших одноклубниках.
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