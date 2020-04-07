Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Единый госэкзамен в России решили не отменять

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