Коронавирус

ИзвестияИзвестияЕдиный госэкзамен в России решили не отменять

Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Министр образования Подмосковья оценила вероятность отмены ЕГЭ

RT на русском05:19

Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время

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Единый госэкзамен в России решили не отменять

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Минпросвещения заявило об отсутствии решения по повторному переносу ЕГЭ

РБК04:14

Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России

Lenta.ru04:00

ЕГЭ отменять не будут

Ёлдаш04:19

В России не будут отменять Единый госэкзамен

РИА Новости04:51
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Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
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В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19

Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
REGNUM 06:49
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В России введен мораторий на штрафы по долгам за услуги ЖКХ

Михаил Мишустин заявил, что «коммунальные услуги за долги отключать не будут, пени начислять не будут».
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СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
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Клара Новикова рассказала о самочувствии Бабкиной

Rambler News Service 06:31
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Lenta.ru 06:44
Общество

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:09
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
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Патриарх Кирилл призвал неверующих подумать о наступившем кризисе

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Игры

Sony начала возвращать средства за предзаказ The Last of Us Part II

CyberSport.ru вчера в 11:04
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 05 апреля в 19:55
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Общество

Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1154 человек.
Петрозаводск говорит 04:09
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество

Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье

В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Molnet.ru 04 апреля в 09:40
Здоровье

В Коми подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом

Официально в Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них сегодня.
ИА БНК вчера в 04:18
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Гаджеты

В России хотят запретить искусственное замедление старых смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
ToDay News Ufa вчера в 03:24
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Гаджеты

Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей

Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
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Баскетбол

Андрей Кириленко рассказал о жизни с двойным гражданством

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) рассказал, с чем пришлось столкнуться из-за двойного гражданства.
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Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
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Авто

Российские автозаводы возобновляют работу

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Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
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Общество

В семи префектурах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим будет действовать месяц В семи префектурах Японии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
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Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.
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