Коронавирус
ИзвестияЕдиный госэкзамен в России решили не отменять
Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
Общество
В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19
Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
ЖКХ
В России введен мораторий на штрафы по долгам за услуги ЖКХ
Михаил Мишустин заявил, что «коммунальные услуги за долги отключать не будут, пени начислять не будут».
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о самочувствии Бабкиной
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Общество
В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы
В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Игры
Sony начала возвращать средства за предзаказ The Last of Us Part II
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки
За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1154 человек.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Обновили карту распространения коронавируса в Подмосковье
В Московской области за последние сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Здоровье
В Коми подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом
Официально в Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них сегодня.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Гаджеты
В России хотят запретить искусственное замедление старых смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Гаджеты
Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей
Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Баскетбол
Андрей Кириленко рассказал о жизни с двойным гражданством
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) рассказал, с чем пришлось столкнуться из-за двойного гражданства.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Авто
Российские автозаводы возобновляют работу
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Общество
В семи префектурах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим будет действовать месяц В семи префектурах Японии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.